Betrunkener kommt von Straße ab: Feuerwehr-Einsatz

Der Wagen überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand. Der 23-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Spittal gebracht. Ein Alko-Test ergab eine mittelschwere Alkoholisierung. Der Pkw musste von der FF St. Peter und Baldramsdorf mit etwa 45 Einsatzkräften geborgen werden.