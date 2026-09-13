Betrunkener kommt von Straße ab: Feuerwehr-Einsatz

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Sonntag gekommen. Ein Pkw überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand. Wie sich herausstellte, war der Lenker betrunken.
In der Nacht auf Sonntag war ein 23-jähriger Pkw-Lenker im Bereich Schüttbach bei Spittal unterwegs. In einer Linkskurve kam er plötzlich von der Fahrbahn ab. Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen, geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Böschung.
Der Wagen überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand. Der 23-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Spittal gebracht. Ein Alko-Test ergab eine mittelschwere Alkoholisierung. Der Pkw musste von der FF St. Peter und Baldramsdorf mit etwa 45 Einsatzkräften geborgen werden.
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