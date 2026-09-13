Festspiele: Geht die Seele Österreichs verloren?

„Krone“-Salzburg-Chefredakteur Claus Pándi kommentiert die aktuellen Vorgänge bei den Salzburger Festspielen. Eine Vorauswahl für die neue Führungsspitze soll getroffen worden sein. Nun blüht dem Festival mitten in einer Welle der Sehnsucht nach mehr Heimat die kulturpolitische Wende.
Merkwürdig waren in den vergangenen Monaten so einige Geschehnisse rund um die Salzburger Festspiele: Der abrupte und politisch erzwungene Abgang des langjährigen und außerordentlich erfolgreichen Intendanten Markus Hinterhäuser. Die juristisch veranlassten Maulkorberlasse über die Hintergründe des vorzeitigen Endes des einigen wohl zu vorlauten und eigenwilligen Künstlers. Die Geheimhaltung der Kosten für den Rauswurf. Und schließlich die undurchsichtigen Vorgänge bei der durch den Tumult im Frühling notwendig gewordenen Nachbesetzungen im sogenannten „Direktorium“ der Festspiele.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.