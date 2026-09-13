Festspiele: Geht die Seele Österreichs verloren?

Merkwürdig waren in den vergangenen Monaten so einige Geschehnisse rund um die Salzburger Festspiele: Der abrupte und politisch erzwungene Abgang des langjährigen und außerordentlich erfolgreichen Intendanten Markus Hinterhäuser. Die juristisch veranlassten Maulkorberlasse über die Hintergründe des vorzeitigen Endes des einigen wohl zu vorlauten und eigenwilligen Künstlers. Die Geheimhaltung der Kosten für den Rauswurf. Und schließlich die undurchsichtigen Vorgänge bei der durch den Tumult im Frühling notwendig gewordenen Nachbesetzungen im sogenannten „Direktorium“ der Festspiele.