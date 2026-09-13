„Lebensrettend, aber manchmal auch gefährlich“

Fünf Tabletten und mehr an einem Tag. Für viele Österreicher ist das die Normalität. Doch viele Tabletten bedeuten viele Medikamentenrisiken. Der Mediziner Romuald Bellmann von den Tirol Kliniken klärt im „Krone“-Gespräch auf, wann es gefährlich wird.
„Krone“: Die Zahl der Menschen mit chronischen Erkrankungen steigt. Und damit die Zahl der Patienten, die mehrere Medikamente einnehmen müssen. Weiß man, wie viele Menschen hierzulande fünf oder mehr Arzneimittel brauchen?
Dr. Romuald Bellmann: Dazu gibt es Befragungen und eine europaweite Erhebung, bei der Daten zu Österreich gesondert ausgewertet wurden. Demnach nehmen bei uns in der Altersgruppe 65 bis 74 Jahre 22,2 Prozent fünf oder mehr Medikamente, unter den 75- bis 84-Jährigen sind es bereits mehr als 39 Prozent, ab 85 dann 48 Prozent. Bereits ab einem Alter von 65 Jahren leiden 40 Prozent der Bevölkerung an zumindest zwei chronischen Erkrankungen. Zu jüngeren Menschen gibt es weniger detaillierte Daten. Eine Befragung hat ergeben, dass bereits 40 Prozent verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen. Allerdings wissen wir nichts zur Häufigkeit.
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