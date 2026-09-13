Große Suchaktion nach vermisstem Pensionisten

Ein Mann wird seit Samstag vermisst. Gemeinsam mit seiner Frau war er im Wald bei Frauenstein. Weil die Kärntnerin ihren Partner nicht mehr finden konnte, alarmierte sie die Polizei. Nun wird nach dem Pensionisten gesucht.
Ein Pensionisten-Paar unternahm am Samstag gemeinsam einen Ausflug in einen Wald bei Frauenstein. Weil der Mann plötzlich verschwunden war, alarmierte die Frau die Polizei. „Laut ihr leide der 74-Jährige an Demenz“, heißt es von Seiten der Polizei.
Sofort wurde die Suche nach dem Mann aus dem Bezirk St. Veit begonnen – jedoch ohne Erfolg. Am Sonntag, 8 Uhr, wurde die Suchaktion wieder aufgenommen.
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