Steinlechner und Wiesberger in Irland Halbzeit-20.

Alle drei österreichischen Golfer haben am Freitag bei den Irish Open der DP-World-Tour den Cut geschafft!
Maximilian Steinlechner und Bernd Wiesberger liegen nach zwei Runden auf dem Trump International Links in Doonbeg mit zwei unter Par an der geteilten 20. Stelle.
Sepp Straka rangiert drei Schläge hinter seinen Landsleuten auf dem 59. Platz, das reichte gerade noch für den Einzug ins Wochenende.
Die klare Führung hat Lokalmatador Shane Lowry mit elf unter Par inne.
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