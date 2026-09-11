Schwarzer Abend für Salzburgs Regionalligisten

Wiedersehen mit der „Ex“ für Bernhard Kletzl

Bereits am Samstag haben Salzburgs Vertreter der Regionalliga Nord die Möglichkeit, es besser zu machen. Für St. Johanns Cheftrainer Bernhard Kletzl wird die Partie bei Wals-Grünau eine besondere. Der Flachgauer gastiert mit den Pongauern bei seinem Ex-Klub, gibt sich vorab jedoch gelassen. „Natürlich ist es ein cooles Spiel, auf das wir uns alle sehr freuen. Es wird richtig schwer werden, dort etwas zu holen“, meinte der 42-Jährige. Hallein bekommt es indes mit den Amateuren des LASK zu tun. Kuchl (schnappte sich BSK-Kicker) genießt ein spielfreies Wochenende.