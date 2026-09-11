Schwarzer Abend für Salzburgs Regionalligisten

In der Regionalliga Nord gab es für Salzburgs Vertreter am Freitag nichts zu holen. Saalfelden, Seekirchen und auch Grödig kassierten allesamt Niederlagen gegen Teams aus Oberösterreich. Grünau verlor dabei, ohne selbst im Einsatz gewesen zu sein, auch noch die Tabellenführung.
„Das ist irgendwie ein Sommerkick“, sagte ein Fan am Freitagabend, während er sich die Partie zwischen Seekirchen und Dietach ansah. Und der Zuschauer sollte Recht behalten. In einer unspektakulären und chancenarmen Begegnung unterlagen die Flachgauer schließlich mit 0:1, wobei der entscheidende Treffer erst spät fiel.
Jonjic: „Können nicht zufrieden sein“
Denis Berisha fasste sich nach einer schönen Einzelaktion ein Herz und zirkelte den Ball in den Winkel. „Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein. Eine individuelle Aktion hat das Spiel entschieden. Mit dem Torschützen hatten wir die ganze Zeit Probleme. Der ist richtig gut“, sagte ein Seekirchen-Trainer Tomislav Jonjic nach der Partie.
Mit dem Torschützen hatten wir die ganze Zeit Probleme.
Tomislav JONJIC, Cheftrainer SV Seekirchen
„Die letzte Fahrt nach Oberösterreich hat sich nicht gelohnt“, schnaufte Grödigs Cheftrainer Arsim Deliu schon vor der Partie in Bad Schallerbach. Und viel besser sollte seine Laune am Freitag auch nicht mehr werden. Die Flachgauer, die unter der Woche mit Daniel Leitz (Außenband- und Syndesmosebandriss) einen Langzeitausfall verkraften mussten, unterlagen den starken Hausherren mit 1:3.
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Den schwarzen Abend komplett machte Saalfelden. Das Liga-Schlusslicht kassierte bei Gurten eine deutliche 1:4-Niederlage, für Ergebniskosmetik sorgte Kapitän Philipp Zehentmayr. "Wir waren in der ersten Halbzeit zu passiv. Wenn man dann mit 0:2 in Rückstand ist, ist es gegen so einen Gegner schwer. Die Niederlage war verdient", gab Pinzgaus Cheftrainer Thomas Eder zu. Mit dem Sieg kletterten die Oberösterreicher – vorbei an Grünau – auf Rang eins.
Wiedersehen mit der „Ex“ für Bernhard Kletzl
Bereits am Samstag haben Salzburgs Vertreter der Regionalliga Nord die Möglichkeit, es besser zu machen. Für St. Johanns Cheftrainer Bernhard Kletzl wird die Partie bei Wals-Grünau eine besondere. Der Flachgauer gastiert mit den Pongauern bei seinem Ex-Klub, gibt sich vorab jedoch gelassen. „Natürlich ist es ein cooles Spiel, auf das wir uns alle sehr freuen. Es wird richtig schwer werden, dort etwas zu holen“, meinte der 42-Jährige. Hallein bekommt es indes mit den Amateuren des LASK zu tun. Kuchl (schnappte sich BSK-Kicker) genießt ein spielfreies Wochenende.
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