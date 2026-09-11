Pavlovic: „Wir wollen das Spiel bestimmen“

Das Selbstvertrauen nach dem Torfestival im Cup stimmt wieder, wie Trainer Dusan Pavlovic bestätigt: „Es war ein wichtiges Spiel für uns als Team.“ Samstag (14.30) wolle man nach den drei Liga-Pleiten in Folge wieder ein anderes Gesicht zeigen. „Wir wollen das Spiel bestimmen, Altach unter Druck setzen und dabei über 90 Minuten hinweg konsequent bleiben. Nach den letzten Wochen ist für uns vor allem wichtig, wieder unsere Identität auf den Platz zu bringen.“