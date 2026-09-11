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Salzburg wieder daheim

Pavlovic: „Wir wollen das Spiel bestimmen“

Sport
11.09.2026 20:45
Trainer Dusan Pavlovic.
Trainer Dusan Pavlovic.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburgs Frauen sind nach drei Liga-Pleiten in Folge wieder siegeshungrig. Samstag (14.30) wartet ein enges Duell mit Altach. Es ist das erste Heimspiel seit mehr als einem Monat.

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Mehr als einen Monat ist es her, dass Red Bull Salzburgs Frauen ein Heimspiel bestritten haben. Die letzten vier Partien fanden jeweils auswärts statt und waren – bis auf das 15:1 im Cup in Telfs – nicht von Erfolg geprägt. Gegen Sturm (0:2), Austria Wien (0:7) und St. Pölten (0:2). Bei der Rückkehr in die Heimstätte namens Akademie in Liefering wartet mit Altach wieder ein machbarer Bundesliga-Gegner.

Das Selbstvertrauen nach dem Torfestival im Cup stimmt wieder, wie Trainer Dusan Pavlovic bestätigt: „Es war ein wichtiges Spiel für uns als Team.“ Samstag (14.30) wolle man nach den drei Liga-Pleiten in Folge wieder ein anderes Gesicht zeigen. „Wir wollen das Spiel bestimmen, Altach unter Druck setzen und dabei über 90 Minuten hinweg konsequent bleiben. Nach den letzten Wochen ist für uns vor allem wichtig, wieder unsere Identität auf den Platz zu bringen.“

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Trio könnte sich um einen Platz matchen
Das Duell könnte auch langfristig eine große Rolle in der Tabelle spielen. Denn in der Vorsaison zogen die Bullen am Ende noch knapp vor Altach in die Meisterrunde ein. Auch in dieser Spielzeit scheinen die ersten drei Plätze durch die Austria, Sturm und St. Pölten vergeben, könnte sich ein Dreikampf zwischen Salzburg, Altach und der Vienna entwickeln.

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