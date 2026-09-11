Wöber-Tor bei erstem Schalke-Sieg seit Aufstieg!

Nach 1225 Tagen des Wartens ist es heute so weit gewesen: Der FC Schalke 04 hat erstmals seit dem 5. Mai 2023 einen Sieg in Deutschlands Bundesliga einfahren können! Die vom Österreicher Miron Muslić trainierten „Königsblauen“ fuhren beim 1. FC Union Berlin einen 3:1-Auswärtssieg ein …