Wöber-Tor bei erstem Schalke-Sieg seit Aufstieg!

Nach 1225 Tagen des Wartens ist es heute so weit gewesen: Der FC Schalke 04 hat erstmals seit dem 5. Mai 2023 einen Sieg in Deutschlands Bundesliga einfahren können! Die vom Österreicher Miron Muslić trainierten „Königsblauen“ fuhren beim 1. FC Union Berlin einen 3:1-Auswärtssieg ein …
Den dritten Treffer der Gelsenkirchener erzielte in der 13. Minute der Nachspielzeit der eingewechselte Maximilian Wöber. Ex-Union-Profi Robin Gosens (25.) und Adil Aouchiche (46.) hatten davor ebenfalls für Schalke getroffen.
Sorge um Ljubicic
Dejan Ljubicic musste bereits nach 20 Minuten verletzt vom Rasen. Der ÖFB-Teamspieler konnte nach einem Pressball nicht mehr weiterspielen, offenbar schmerzte das Knie.
Die Berliner und ihr neuer Trainer Mauro Lustrinelli bleiben dagegen sieglos in der Liga. Für die Berliner mit Leopold Querfeld in der Abwehr traf Tim Skarke (96.) erst in der Nachspielzeit zum 1:2.
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