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Nico Langmann:

„Helfe jenen, die nicht wie ich Glück hatten“

Tennis
11.09.2026 22:03
Nico Langmann (ganz rechts) mit Jonathan Edermayer (neben ihm), Niki Fritsch und Moderatorin ...
Nico Langmann (ganz rechts) mit Jonathan Edermayer (neben ihm), Niki Fritsch und Moderatorin Barbara Stöckl.(Bild: Nico Langmann Foundation)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Nico Langmann ist Österreichs erfolgreichster Rollstuhl-Tennisspieler. Erst Ende August gewann er in Bukarest. Seit vier Jahren leitet der Wiener ehrenamtlich die „Nico Langmann Foundation“. Beim „Wheel Chairity Dinner“ in der Hietzinger Tennisvereinigung kamen 16.380 Euro zusammen. Insgesamt hat die Foundation schon über 200.000 Euro für Kinder und Jugendliche mit Behinderung gesammelt.

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Nico erklärte sein Engagement: „Ich verletzte mich als Zweijähriger bei einem Autounfall. Ich habe keine Erinnerung daran, ich bin den Rollstuhl von Anfang an gewohnt. Ich hatte das Glück, dass es bei einem Autounfall passiert ist. Denn in diesem Fall wirst du von Versicherungen zumindestens finanziell aufgefangen. Unsere Versicherung zahlte meinen ersten Tennis-Rollstuhl und auch meinen ersten Monoski. So konnte ich in der Schule auch bei der Sportwoche und beim Skikurs dabei sein.“

Barbara Stöckl, die kurzfristig für ORF-Sportreporter Oliver Polzer einsprang, führte mit Nico ...
Barbara Stöckl, die kurzfristig für ORF-Sportreporter Oliver Polzer einsprang, führte mit Nico Langmann durch den Abend.(Bild: Nico Langmann Foundation)

„Das fand ich immer unfair“
Wenn du aber wegen anderer Umstände in den Rollstuhl kommst, zum Beispiel durch Krankheiten, gibt es kein Auffangnetz. Das fand ich immer unfair. Deswegen hatte ich mir früh vorgenommen, etwas zurückzugeben, wenn es möglich ist.“ Vor vier Jahren gründete Nico seine Foundation, die er ehrenamtlich leitet. Familie und Freunde helfen ehrenamtlich mit. Insgesamt konnten bisher schon über 200.000 Euro gesammelt werden. So erhielten zum Beispiel Jonathan Edermayer („mein Tennis-Rollstuhl ist wirklich schnittig“), Esther Hofbäck („mit meinem Rad kann ich richtig Gas geben“) und Niki Fritsch („mein Rad macht mich richtig glücklich“) Sportgeräte. 

Esther Hofbäck
Esther Hofbäck(Bild: Nico Langmann Foundation)
(Bild: Nico Langmann Foundation)

Letzterer hatte jüngst seinen 18. Geburtstag. Seine berufliche Zukunft könnte er sich in der Nico Langmann Foundation vorstellen – um etwas zurückzugeben.

Alexander Antonitsch mit Tochter Mira und Ehefrau Karin waren genauso zu Gast wie Stefan Koubek ...
Alexander Antonitsch mit Tochter Mira und Ehefrau Karin waren genauso zu Gast wie Stefan Koubek (ganz rechts).(Bild: Nico Langmann Foundation)

Antonitsch und Koubek sind immer dabei
Treue Unterstützer der Foundation sind auch die beiden Ex-Tennisprofis Alex Antonitsch und Stefan Koubek. Beide unterstrichen: „Wenn Nico ruft, sind wir dabei. Er ist einer der positivsten Menschen, den wir kennen. Er kann Menschen begeistern und mitreißen. Generell sind wir sehr beeindruckt von den Rollstuhltennisspielern. Wir haben größten Respekt vor ihren Leistungen und ihrer Lebensfreude.“ Thomas Schweda, Geschäftsführer Wirtschaft des österreichischen Tennisverbands, nickt: „Nico ist in vielen Belangen ein ganz großes Vorbild. Er hat den Rollstuhl-Tennissport noch einmal weiterentwickelt. Und seine Foundation ist einzigartig.“

Ganz besondere Tombola
Abschließender Höhepunkt des Abends war die Tombola, bei der es tolle Preise gab. So stiftete Hotelier Sepp Kröll für das Wiesergut in Hinterglemm einen Gutschein in Wert von 2000 Euro.Eine Cineplexx-Jahreskarte ging an Petra Huber, Generalsekretärin des Österreichischen Paralympischen Komitees. Eine 2800 Euro wertvolle Uhr von RADO gewann erst Karin Antonitsch. Die Ehefrau von Alex gab sie aber zurück: „Ich habe schon einen anderen Preis gewonnen. Es soll sich jemand anderes freuen.“

Christof Papousek, Präsident der Hietzinger Tennisvereinigung, wird die gewonnene RADO-Uhr ...
Christof Papousek, Präsident der Hietzinger Tennisvereinigung, wird die gewonnene RADO-Uhr zugunsten der Nico Langmann Foundation versteigern.(Bild: Nico Langmann Foundation)
Rudolf Gürtler, Ex-Präsident der Hietzinger Tennisvereinigung, stiftete für die Tombola zwei ...
Rudolf Gürtler, Ex-Präsident der Hietzinger Tennisvereinigung, stiftete für die Tombola zwei VIP-Karten für das Daviscup-Spiel gegen Belgien und spendete zudem sehr großzügig für die Nico Langmann Foundation.(Bild: Nico Langmann Foundation)

Uhr wird für die Foundation versteigert
Dann wurde die Losnummer von Christof Papousek gezogen. Der Präsident der Hietzinger Tennisvereinigung erklärte auf der Bühne: „Wir werden diese Uhr für die Nico Langmann Foundation versteigern.“ Dazu erhöhte er auch die Spende des Klubs noch einmal. Auch Ex-Präsident Rudolf Gürtler verdoppelte seine großzügige Spende und spendierte für die Tombola zudem zwei VIP-Tickets für den Daviscup gegen Belgien. So kamen am Ende 16.380 Euro zustande. Nicos Fazit: „Es ist wunderschön, gemeinsam etwas zu bewegen. Das Zusammen macht es so besonders.“

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