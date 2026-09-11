„Helfe jenen, die nicht wie ich Glück hatten“

„Das fand ich immer unfair“

Wenn du aber wegen anderer Umstände in den Rollstuhl kommst, zum Beispiel durch Krankheiten, gibt es kein Auffangnetz. Das fand ich immer unfair. Deswegen hatte ich mir früh vorgenommen, etwas zurückzugeben, wenn es möglich ist.“ Vor vier Jahren gründete Nico seine Foundation, die er ehrenamtlich leitet. Familie und Freunde helfen ehrenamtlich mit. Insgesamt konnten bisher schon über 200.000 Euro gesammelt werden. So erhielten zum Beispiel Jonathan Edermayer („mein Tennis-Rollstuhl ist wirklich schnittig“), Esther Hofbäck („mit meinem Rad kann ich richtig Gas geben“) und Niki Fritsch („mein Rad macht mich richtig glücklich“) Sportgeräte.