Graz 99ers verlieren auch ihr 3. CHL-Match

Die Graz99ers haben auch ihre dritte Partie in der Champions Hockey League verloren!
Der österreichische Meister musste sich nach zwei Heimniederlagen am Freitag den Eisbären Berlin auswärts 1:4 (0:3, 1:0, 0:1) beugen. Salzburg kam beim schwedischen Klub Rögle Ängelholm 0:5 (0:1, 0:0, 0:4) unter die Räder, für die Bullen war es die zweite Niederlage. Am Sonntag sind die Grazer in Liberec zu Gast, die Salzburger bleiben in Schweden und treten bei den Växjö Lakers an.
Die 99ers gerieten gegen den bisher sieglosen deutschen Meister bereits im ersten Drittel klar ins Hintertreffen. Ein Powerplaytor von Chris Collins (28.) brachte das Team von Trainer Dan Lacroix im zweiten Abschnitt auf 1:3 heran. Ein weiteres Gegentor zu Beginn des Schlussdrittels machte die Hoffnung auf eine Wende aber zunichte. Damit stehen die Grazer zur Hälfte des Grunddurchgangs ohne Punkt da.
Salzburg knickt am Ende ein
Salzburg hat mit drei Zählern etwas bessere Chancen auf die K.-o.-Phase der 16 besten der 24 Teams. Gegen Rögle gingen die lange gut mithaltenden Mozartstädter als klarer Verlierer vom Eis, nachdem der bis dato torlose Ex-CHL-Gewinner im Schlussdrittel leichtes Spiel hatte. Zwischen der 47. und 53. Minute fingen sich die Salzburger vier Gegentreffer ein. Bereits am Samstag ist der KAC wieder im Einsatz. Die bei einem Overtime-Sieg und zwei Niederlagen haltenden Klagenfurter werden von den Kölner Haien empfangen.
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