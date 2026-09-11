Graz 99ers verlieren auch ihr 3. CHL-Match

Salzburg knickt am Ende ein

Salzburg hat mit drei Zählern etwas bessere Chancen auf die K.-o.-Phase der 16 besten der 24 Teams. Gegen Rögle gingen die lange gut mithaltenden Mozartstädter als klarer Verlierer vom Eis, nachdem der bis dato torlose Ex-CHL-Gewinner im Schlussdrittel leichtes Spiel hatte. Zwischen der 47. und 53. Minute fingen sich die Salzburger vier Gegentreffer ein. Bereits am Samstag ist der KAC wieder im Einsatz. Die bei einem Overtime-Sieg und zwei Niederlagen haltenden Klagenfurter werden von den Kölner Haien empfangen.