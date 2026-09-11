„Tennis aus dem Auto heraus ist nicht so leicht“

Nach 18 Jahren kehrt der Davis Cup am 18. und 19. September nach Wien zurück. Im Wiener Athletiksport Club (WAC) im Prater trifft Österreich in der zweiten Qualifikationsrunde auf Belgien. Für das österreichische Team geht es dabei um das Ticket für das Davis Cup Final 8 – also das Finale der acht besten Tennisnationen der Welt, das Ende November in Bologna ausgetragen wird. Gegen die Belgier ist man zwar klarer Außenseiter, das war man jedoch auch im Vorjahr in Ungarn, als man den Nachbarn letztlich 3:2 schlug.