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Irre Davis-Cup-Probe

„Tennis aus dem Auto heraus ist nicht so leicht“

Tennis
11.09.2026 20:52
Jürgen Melzer und Neil Oberleitner spielen gegen Kristina Worseg, begeistern mit einer Runde ...
Jürgen Melzer und Neil Oberleitner spielen gegen Kristina Worseg, begeistern mit einer Runde Tennis direkt am Karlsplatz.(Bild: KIA)
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Nur mehr eine Woche, bis der Davis Cup endlich wieder in Wien ausgetragen wird! Für die Rückkehr in die Hauptstadt nach 18 Jahren gab es einen außergewöhnlichen Vorgeschmack. Jürgen Melzer und Neil Oberleitner spielten gegen Kristina Worseg eine Runde Tennis mitten am Karlsplatz – sogar aus dem Auto heraus.

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„Am Karlsplatz zu spielen war schon etwas ganz Besonderes. Nur aus dem Auto heraus zu spielen war nicht so einfach“, lacht ÖTV-Doppelspezialist Neil Oberleitner. Anlässlich des schon bald startenden Davis-Cup in Wien veranstaltete KIA schon vorab ein Tennis-Guerilla direkt vor der Wiener Barockkirche. „Tennis ist einfach ein super Sport, die Zuseher beim Davis Cup können ein absolutes Tennisfest und voll kämpfende Jungs erwarten“, meint Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer, der während seiner Spieler-Karriere drei Grand-Slam-Titel holte.

Tennis vor der Barockkirche begeistert auch zahlreiche Touristen.
Tennis vor der Barockkirche begeistert auch zahlreiche Touristen.(Bild: KIA)

Nach 18 Jahren kehrt der Davis Cup am 18. und 19. September nach Wien zurück. Im Wiener Athletiksport Club (WAC) im Prater trifft Österreich in der zweiten Qualifikationsrunde auf Belgien. Für das österreichische Team geht es dabei um das Ticket für das Davis Cup Final 8 – also das Finale der acht besten Tennisnationen der Welt, das Ende November in Bologna ausgetragen wird. Gegen die Belgier ist man zwar klarer Außenseiter, das war man jedoch auch im Vorjahr in Ungarn, als man den Nachbarn letztlich 3:2 schlug.

Mit dabei ist auch Neil Oberleitner, der von Melzer erstmals in das österreichische Davis-Cup-Team einberufen wurde. Gemeinsam mit Jurij Rodionov, Joel Schwärzler, Lukas Neumayer und Doppelspezialist Lucas Miedler wird er Österreich vor heimischem Publikum vertreten. Auf der Anlage des WAC wurde eigens ein Sandplatz für den Länderkampf errichtet. Rund um die Matches soll die Unterstützung der rund 5000 heimischen Fans für eine besondere Atmosphäre sorgen.

Tennis begeistert auch Tänzerin
Auch die ehemalige Profi-Tänzerin und nunmehrige Zahnärztin Kristina Worseg ist vom Tennis begeistert: „Man kann den Sport bis ins hohe Alter betreiben, das ist einfach spitze! Tennis ist einfach der Sport zum Zuschauen, ich kann es gar nicht mehr erwarten!“ Am Freitag, 18. September, stehen zunächst zwei Einzel-Spiele auf dem Programm, am Samstag folgt das Doppel, ehe anschließend weitere Einzel-Turniere über den Ausgang des Duells entscheiden. 

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