Schwedens Vize war für Salzburg Nummer zu groß

Lange hielten die Eisbullen beim schwedischen Vizemeister Rögle gut mit und durften auf Punkte hoffen. Im Schlussdrittel wurde der Unterschied dann aber deutlich. Salzburg kassierte vier Gegentreffer und musste sich in der Champions Hockey League letztlich klar mit 0:5 geschlagen geben.
Viel können sich die Eisbullen eigentlich nicht vorwerfen. Über zwei Drittel konnten die Cracks von Alan Letang die Champions Hockey Legue-Partie bei Rögle offen gestalten. Am Ende war der schwedische Vizemeister dennoch eine Nummer zu groß, Salzburg unterlag mit 0:5. „Sie haben so gespielt, wie wir eigentlich spielen wollen und waren dabei einfach besser“, erklärte Bulls-Coach Alan Letang nach der Partie.
In der seine Truppe versuchte mit dem schwedischen Vizemeister mitzuhalten. Und das teilweise auch gelang. Nissner klopfte als Erster bei Rögle-Goalie Holm an. Lee versuchte sein Glück nach schöner Kombination über Schneider und Michi Raffl. Poisson hatte in Unterzahl gleich eine Doppelchance. Möglichkeiten, die man nutzen muss, will man auf diesem Niveau bestehen. Die Schweden hingegen drückten das Gaspedal sicherlich nicht ganz durch, kamen aber zum gewünschten Ergebnis. Kellman sorgte in Überzahl für die Führung im ersten Drittel. Kickert hielt die Mozartstädter mit einer Top-Parade nach der anderen lange im Spiel.
Im dritten Abschnitt setzten die Ängelholmer aber zum K.-o.-Schlag an. Innerhalb von sechs Minuten sorgten Doppelpacker Friedman, Sundsvik und Horsky für den 5:0-Endstand. „Wir können einiges Positives mitnehmen. In der Champions League gibt es keine einfachen Gegner. Das bereitet uns auch gut auf die Liga vor“, so der Übungsleiter.
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