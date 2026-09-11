Schwedens Vize war für Salzburg Nummer zu groß

In der seine Truppe versuchte mit dem schwedischen Vizemeister mitzuhalten. Und das teilweise auch gelang. Nissner klopfte als Erster bei Rögle-Goalie Holm an. Lee versuchte sein Glück nach schöner Kombination über Schneider und Michi Raffl. Poisson hatte in Unterzahl gleich eine Doppelchance. Möglichkeiten, die man nutzen muss, will man auf diesem Niveau bestehen. Die Schweden hingegen drückten das Gaspedal sicherlich nicht ganz durch, kamen aber zum gewünschten Ergebnis. Kellman sorgte in Überzahl für die Führung im ersten Drittel. Kickert hielt die Mozartstädter mit einer Top-Parade nach der anderen lange im Spiel.