Salzburg verpasst in Ried den Sprung an die Spitze

Konate-Treffer reichte nicht für Auswärtssieg

Nach Wiederbeginn hätten die Innviertler beinahe den Spielverlauf völlig auf den Kopf gestellt, Pape Sissoko schoss aber aus 13 Metern mit dem schwächeren linken Fuß drüber (49.). Auf der anderen Seite war es zwei weitere Male Vertessen (51., 54.), der die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss vermissen ließ. Kurz danach wurde er durch den Dänen Jesper Lindström ersetzt, der ab der 58. Minute sein Ligadebüt gab. Später kamen noch Damir Redzic und Konate. Unmittelbar nachdem Tabakovic eine Kopfballchance ausgelassen hatte, traf Letzterer mit dem Außenrist nach glücklicher Balleroberung von Lindström. Für Konate war es der vierte Saisontreffer.