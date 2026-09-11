Salzburg verpasst in Ried den Sprung an die Spitze

Red Bull Salzburg hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Truppe von Trainer Danny Röhl kam am Freitag nach sechs Pflichtspielsiegen in Folge zum Auftakt der 6. Runde bei der SV Ried über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus.
Karim Konate (84.) brachte die überlegenen Gäste vor 6.041 Zuschauern im Innviertel voran, Philipp Pomer (86.) glich gleich darauf aus. Salzburg ist einen Punkt hinter dem LASK Zweiter, Ried sprang vorerst auf Rang acht.
Röhl schenkte wieder seiner „Einserformation“ das Vertrauen. Im Vergleich zum 3:0 bei Zweitligist St. Pölten am Sonntag in der 2. ÖFB-Cup-Runde gab es sieben Änderungen, keine einzige war es mit Blick auf den jüngsten 5:1-Heimsieg in der Liga gegen Rapid. Bei den Riedern rückten im Vergleich zum 2:3 in Hartberg in der Abwehr Dejan Radonjic (für Lukas Malicsek) und Pomer (für Oliver Sorg) sowie im Mittelfeld Martin Rasner (für Evan Eghosa Aisowieren) in die Startelf.
Salzburg spielte auf ein Tor
Salzburg agierte in der BWT Oberösterreichische Arena von Beginn an wie ein Heimteam, diktierte das Geschehen nach Belieben und brachte die Rieder Abwehr ordentlich in Bedrängnis. Edmund Baidoo scheiterte an der Stange, Ried-Tormann Andreas Leitner konnte danach klären, nachdem er den Ball zuvor auf den Rücken bekommen hatte (9.). Der zweite Flügelspieler Yorbe Vertessen vergab zuerst per Kopf (14.) und schoss dann bei einer noch viel größeren Möglichkeit aus elf Metern deutlich drüber (27.).
Salzburgs Torschütze vom Dienst, Haris Tabakovic, konnte sich einmal in Szene setzen, seine Hereingabe aus spitzestem Winkel, nachdem er Leitner umkurvt hatte, fand aber keinen Abnehmer (31.). Rieds Goalie konnte sich wenig später noch bei einem Baidoo-Schuss auszeichnen (33.). Die Innviertler hielten vorerst glücklich die Null, kamen selbst aber kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Kein einziger Schuss bei 14 von Salzburg unterstrich das.
Konate-Treffer reichte nicht für Auswärtssieg
Nach Wiederbeginn hätten die Innviertler beinahe den Spielverlauf völlig auf den Kopf gestellt, Pape Sissoko schoss aber aus 13 Metern mit dem schwächeren linken Fuß drüber (49.). Auf der anderen Seite war es zwei weitere Male Vertessen (51., 54.), der die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss vermissen ließ. Kurz danach wurde er durch den Dänen Jesper Lindström ersetzt, der ab der 58. Minute sein Ligadebüt gab. Später kamen noch Damir Redzic und Konate. Unmittelbar nachdem Tabakovic eine Kopfballchance ausgelassen hatte, traf Letzterer mit dem Außenrist nach glücklicher Balleroberung von Lindström. Für Konate war es der vierte Saisontreffer.
Ried antwortete aber postwendend. Nikolas Veratschnig konnte zwar einen Schuss von Malicsek in den Corner lenken. Diesen gab Yusuf Maart zur Mitte, wo Pomer an der ersten Stange einköpfelte. Beinahe hätten die Rieder noch gewonnen, „Joker“ Aisowieren rutschte aber auf dem Weg zum 3:2 aus (94.). Damit hält die Despotovic-Truppe weiter bei nur einem Saisonsieg, nach dem 2:3 in Hartberg war der Punkt aber ganz klar ein Erfolgserlebnis. Salzburg überstand auch das zwölfte Pflichtspiel unter Röhl ohne Niederlage, zum dritten Mal gab es keinen Sieg.
SV Ried – Red Bull Salzburg 1:1 (0:0)
Ried, BWT Oberösterreichische Arena, 6.041 Zuschauer, SR Schnur.
Tore: 0:1 (84.) Konate, 1:1 (86.) Pomer
Ried: Leitner – Radonjic, Chukwudi, Steurer, Pomer – Schwab, Maart, Rasner (72. L. Malicsek) – Bajic, Nasrawe (72. Rhodes/92. Aisowieren) – Sissoko (54. Boguo)
Salzburg: Zawieschitzky – Veratschnig, Boma, Zabransky, Schmid – Mazurek, Barry – E. Baidoo (73. Redzic), Kitano (73. Konate), Vertessen (58. Lindström) – Tabakovic
Gelbe Karten: Schwab, Despotovic (Trainer) bzw. Kitano, Barry, Veratschnig
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