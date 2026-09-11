Alkolenker ließ Frau schwer verletzt in Pkw zurück

Auf der Harter Straße bei Gratkorn kam es am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr zu einer Kollision zweier Pkw. Eine 25-jährige Fahrzeuglenkerin erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Der 32-jährige Lenker des zweiten Autos leistete jedoch keine Hilfe, er verließ die Unfallstelle noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte zu Fuß.