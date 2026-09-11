Alkolenker ließ Frau schwer verletzt in Pkw zurück

Freitagnachmittag kollidierten zwei Pkw bei Gratkorn im Bezirk Graz-Umgebung. Eine 50-jährige Lenkerin erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Der 32-jährige Lenker des anderen Autos ließ die Frau im Wrack zurück. Er war alkoholisiert.
Auf der Harter Straße bei Gratkorn kam es am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr zu einer Kollision zweier Pkw. Eine 25-jährige Fahrzeuglenkerin erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Der 32-jährige Lenker des zweiten Autos leistete jedoch keine Hilfe, er verließ die Unfallstelle noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte zu Fuß.
Grund dafür dürfte eine Alkoholisierung gewesen sein. Die Polizei konnte den Mann in unmittelbarer Näher anhalten. Er stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol, verweigerte aber einen Alkomattest.
32-Jähriger wird angezeigt
Die 50-Jährige wurde vom Roten Kreuz versorgt und anschließend in das UKH Graz gebracht. Insgesamt 25 Kameraden der Feuerwehren Gratkorn-Markt und Friesach standen mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der 32-Jährige wird mehrfach angezeigt.
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