WAC-Coach Silberberger: „Müssen Kopf einschalten!“

Mit dem Abwehr-„Turm“ Simon Piesinger als Ersatz-Kapitän für den verletzten Nico Wimmer geht der WAC am Samstag (19.30) ins Heimspiel gegen Rapid. Die unrühmliche Serie mit drei Ausschlüssen aus den letzten drei Partien soll ihr Ende finden. „Das haben wir angesprochen“, betont Trainer Thomas Silberberger, der gegen Rapid erst einen Sieg geholt hat.
Drei Ausschlüsse in drei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen, insgesamt dabei 190 Minuten in Unterzahl. Damit sorgt der WAC auch europaweit für eine höchst ungewöhnliche Serie. Weil Raffael Behounek seine Sperre von der LASK-Partie allerdings im Cupmatch absitzen konnte und die Gelb-Rote im Cup von Otar Mamageishvili erst fürs Achtelfinale zählt, muss beim samstätigen Heim-Hit gegen Rapid keiner aussetzen.
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