WAC-Coach Silberberger: „Müssen Kopf einschalten!“

Mit dem Abwehr-„Turm“ Simon Piesinger als Ersatz-Kapitän für den verletzten Nico Wimmer geht der WAC am Samstag (19.30) ins Heimspiel gegen Rapid. Die unrühmliche Serie mit drei Ausschlüssen aus den letzten drei Partien soll ihr Ende finden. „Das haben wir angesprochen“, betont Trainer Thomas Silberberger, der gegen Rapid erst einen Sieg geholt hat.