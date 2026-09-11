Fremde Drohnen! So reagiert unser Heer im Notfall

Das passiert, wenn feindliche Drohnen erkannt werden

Und wie entscheidet sich, ob fremde Drohnen eine Bedrohung darstellen und ausgeschaltet werden müssen? Pressesprecher René Auer vom Militärkommando Salzburg: „Die Drohne wird im Anflug erkannt. Der Kommandant muss beurteilen, ob die Drohne eine Bedrohung darstellt oder nicht, konkret, ob sie etwa eine Sprengsatzladung hat oder nur Filmaufnahmen macht. Dann kann der Kommandant ihren Sender mittels Drohnenabwehrsystem elektronisch stören oder sie mit einer Lenkwaffe abschießen. Im Extremfall kommen Kampfjets in den Einsatz.“