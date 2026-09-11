Gleitschirmpilot erfasste beim Start Radfahrerin

Ein kurioser Unfall ereignete sich Freitagvormittag am Hochstein in Lienz in Osttirol. Beim Start eines Gleitschirmpiloten (40) kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin (45). Die Frau wurde bei der Kollision erheblich verletzt.
Der 40-jährige Italiener startete kurz vor Mittag mit seinem Gleitschirm von einer Wiese am Hochstein auf 1200 Metern zu einem Trainingsflug. Doch der Mann kam nicht weit. Einige Meter unterhalb des Startplatzes stand auf einem Steig eine Radfahrerin (45) aus Tschechien.
Mit einem Tau geborgen
„Nachdem der 40-Jährige für den Start angelaufen war und gerade abhob, stieß er gegen die 45-Jährige. Beide Personen kamen in der Folge zu Sturz“, berichtet die Polizei. Die 45-jährige Tschechin wurde bei dem Zusammenstoß erheblich verletzt, nach der Erstversorgung mit einem Tau geborgen und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen. Der 40-jährige Italiener kam mit leichten Verletzungen davon.
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