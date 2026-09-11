Salzburger Regionalligist holt Ex-BSK-Kicker

Das dürfte den Kuchlern ganz gelegen kommen. Weil die Spieler von Chaos-Klub BSK nun gratis wechseln dürfen, können sich die Tennengauer nocheinmal verstärken. „Wir sind uns einig. Es fehlt nur noch die Unterschrift“, bestätigte Kuchls Cheftrainer Thomas Hofer der „Krone“ den nahezu fixen Wechsel von Jekabs Laguns an den Göll. In den vergangenen Tagen gab es zwischen dem Chefcoach und dem Innenverteidiger, an dem auch Hallein Interesse zeigte und eigentlich noch mit einem Treffen am Samstag rechnete, bereits intensive Gespräche.