Salzburger Regionalligist holt Ex-BSK-Kicker

Seit dieser Woche können sich die Kicker vom Bischofshofen Sportklub 1933 gratis neue Vereine suchen. Während Hallein nun auf die Kahrimanovic-Brüder Mirel und Mirnes setzen kann, schnappt sich auch Kuchl einen Spieler vom Chaos-Klub aus dem Pongau.
Das dürfte den Kuchlern ganz gelegen kommen. Weil die Spieler von Chaos-Klub BSK nun gratis wechseln dürfen, können sich die Tennengauer nocheinmal verstärken. „Wir sind uns einig. Es fehlt nur noch die Unterschrift“, bestätigte Kuchls Cheftrainer Thomas Hofer der „Krone“ den nahezu fixen Wechsel von Jekabs Laguns an den Göll. In den vergangenen Tagen gab es zwischen dem Chefcoach und dem Innenverteidiger, an dem auch Hallein Interesse zeigte und eigentlich noch mit einem Treffen am Samstag rechnete, bereits intensive Gespräche.
Manche unserer verletzten Spieler kommen wohl den ganzen Herbst nicht mehr zurück. Deshalb sind wir froh, dass wir da nocheinmal nachlegen können.
Thomas HOFER, Cheftrainer SV Kuchl
Weil die Tennengauer derzeit mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen haben, würde der 24-jährige Lette gleich eine wichtige Position einnehmen. „Manche unserer verletzten Spieler kommen wohl den ganzen Herbst nicht mehr zurück. Deshalb sind wir froh, dass wir da nocheinmal nachlegen können“, erklärte Hofer.
Kuchl am Wochenende nicht im Regionalliga-Einsatz
Der an diesem Wochenende die Regionalliga Nord von der Couch aus verfolgen kann. Die „Teufel“ genießen nämlich ein spielfreies Wochenende.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.