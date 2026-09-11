Vienna gewinnt Derby und übernimmt Tabellenführung

Benjamin Rosenberger traf für die Vienna in der 30. Minute nach einer abgefälschten Hereingabe von Youssouf Soukouna zur Führung. Soukouna hatte davor schon die Stange getroffen. War die Pausenführung für die Elf von Trainer Patrick Enengl verdient, schalteten die Gäste in den zweiten 45 Minuten vermehrt in den Verwaltungsmodus. Vienna-Torhüter Bernhard Unger musste nur bei einer Möglichkeit der Grün-Weißen eingreifen. Im Finish machte der eingewechselte Ex-Rapidler Bernhard Zimmermann (88.) alles klar.