Vienna gewinnt Derby und übernimmt Tabellenführung

Die Vienna ist nach dem vierten Pflichtspiel-Sieg in Folge ohne Gegentor vorerst an die Tabellenspitze der 2. Liga gestürmt!
Die Döblinger setzten sich in einem kleinen Wiener Derby am Freitagabend bei Rapid II mit 2:0 (1:0) durch und zogen damit an Blau-Weiß Linz vorbei. Der Bundesliga-Absteiger ist am Samstag zu Hause gegen Hertha Wels im Einsatz. Der SKU Amstetten schlug die Young Violets 4:2 (2:1), die Admira gewann gegen Kapfenberg 1:0 (1:0).
Benjamin Rosenberger traf für die Vienna in der 30. Minute nach einer abgefälschten Hereingabe von Youssouf Soukouna zur Führung. Soukouna hatte davor schon die Stange getroffen. War die Pausenführung für die Elf von Trainer Patrick Enengl verdient, schalteten die Gäste in den zweiten 45 Minuten vermehrt in den Verwaltungsmodus. Vienna-Torhüter Bernhard Unger musste nur bei einer Möglichkeit der Grün-Weißen eingreifen. Im Finish machte der eingewechselte Ex-Rapidler Bernhard Zimmermann (88.) alles klar.
Drei Köchl-Tore für Amstetten
Amstetten gewann gegen die Jungvioletten dank dreier Tore von Felix Köchl. Der rechte Flügelspieler traf zum 2:1 (24.), 3:2 (60.) und 4:2 (64.). Marco Hausjell hatte die Wiener mit seinen zwei Toren (21., 59.) jeweils herangebracht, die Gäste kassierten jeweils kurze Zeit später aber erneut Gegentreffer. Vorgelegt hatte Amstetten schon in der 1. Minute durch Joshua Steiger. Die Niederösterreicher setzten sich damit vorerst auf Platz fünf der Tabelle.
Die Admira rückte mit dem dritten Saisonsieg ins Tabellenmittelfeld vor. Turgay Gemicibasi schoss in der 16. Minute mit einem Freistoß durch die Mauer den entscheidenden Treffer. Kapfenberg bleibt mit weiter drei Zählern das Schlusslicht der Liga.
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