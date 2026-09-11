99ers in Berlin: Fans erlebten trotz 1:4 Highlight

Als die „Krone“ über zwei Stunden vor Spielbeginn zur Halle im Osten Berlins spazierte, rauschte ein E-Scooter daher. Der Fahrer, ausgestattet mit einem Eishockey-Trikot, preschte vorbei, auf seinem Scooter tönte aus einem Riesenlautsprecher die Hymne der Berliner: „Heyyyy, wir wollen die Eisbären sehen“. Willkommen, in der deutschen Hauptstadt. Eine andere Eishockey-Welt.