99ers in Berlin: Fans erlebten trotz 1:4 Highlight

Die Graz99ers auf der großen Eishockey-Bühne! Die „Krone“ begleitete Österreichs Meister zum Auswärtsmatch in der Champions-Hockey-League zum Hit gegen die Eisbären Berlin. Trotz des finalen 1:4 aus Sicht der Steirer ein beeindruckender Ausflug in eine andere Eishockey-Welt.
Als die „Krone“ über zwei Stunden vor Spielbeginn zur Halle im Osten Berlins spazierte, rauschte ein E-Scooter daher. Der Fahrer, ausgestattet mit einem Eishockey-Trikot, preschte vorbei, auf seinem Scooter tönte aus einem Riesenlautsprecher die Hymne der Berliner: „Heyyyy, wir wollen die Eisbären sehen“. Willkommen, in der deutschen Hauptstadt. Eine andere Eishockey-Welt.
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