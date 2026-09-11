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Applausrekord: Gaza-Doku „NAZA“ begeistert Venedig

Kultur
11.09.2026 21:46
Die Regisseure Rachel Szor und Yuval Abraham mit dem Film „NAZA“ bei der 83. Ausgabe der ...
Die Regisseure Rachel Szor und Yuval Abraham mit dem Film „NAZA“ bei der 83. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig.(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei den Filmfestspielen von Venedig hat die Gaza-Dokumentation „NAZA“ fast 25 Minuten Standing Ovations erhalten. Dies gilt nun als neuer Rekord in der Geschichte des renommierten Wettbewerbs. Der Film dokumentiert Israels Kriegsführung in Gaza.

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Der 80-minütige Dokumentarfilm stammt von dem israelischen Regie-Duo Yuval Abraham und Rachel Szor. 

Schon 2024 sorgten die beiden mit dem Film „No Other Land“, der die Gewalt israelischer Siedler gegen palästinensische Gemeinden im Westjordanland dokumentiert, für Aufsehen. Der Film gewann schließlich den Oscar für den besten Dokumentarfilm.

Video: „NAZA“ erhält 25 Minuten Standing Ovations

24 Militärangehörige sagten aus
Ihr neues Werk „NAZA“ basiert auf dreijährigen verdeckten Interviews mit 24 israelischen Soldaten und Geheimdienstoffizieren. In den Gesprächen schildern die Befragten die internen Prozesse bei der Zielauswahl sowie die Handhabung ziviler Opferquoten bei Luftangriffen im Gaza-Streifen.

Video: Trailer von „NAZA“

Der Titel „NAZA“ bezieht sich auf ein hebräisches Militär-Akronym für zivile Begleitschäden. Die Aufnahmen entstand überwiegend nachts auf Dächern in Tel Aviv.

Ein Video zeigt, wie die beiden israelischen Regisseure des Films, Yuval Abraham und Rachel Szor, während des Beifalls in Venedig ernst und ruhig blieben: 

Die Informanten berichten detailliert über den Einsatz von KI-gestützten Zielsystemen. Diese Systeme wählen Ziele anhand massenhaft abgefangener Handydaten aus. Zudem wird thematisiert, wie zivile Opfer in Kauf genommen werden, wenn Angriffe bewusst nachts auf Wohnhäuser geflogen werden, während sich die Familien der Zielpersonen darin befinden.

Entstanden ist das Projekt in Zusammenarbeit mit dem britischen „Guardian“ und dem Produzenten James Wilson. Als Executive Producer wirkte zudem der britische Regisseur Jonathan Glazer (The Zone of Interest) mit.

Israel dementiert Vorwürfe 
Das israelische Militär (IDF) wies Vorwürfe einer gezielten Tötungspolitik gegenüber Zivilisten im Vorfeld der Veröffentlichung zurück.

„NAZA“ soll in Deutschland am 1. Oktober in die Kinos kommen. Der Kinostart in Österreich wurde bisher noch nicht veröffentlicht. 

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