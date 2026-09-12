Gebimmel treibt „Stille Nacht“-Ort in den Wahnsinn

Ein Läutewerk auf einem Bahnübergang erhitzt in der beschaulichen Salzburger „Stille Nacht“-Stadt Oberndorf seit Monaten die Gemüter. Die Testphase ließ Anrainer nicht schlafen. Die „Krone“ hat sich auf die Suche nach den Hintergründen begeben – die Chronologie einer Provinz-Posse ...
Von wegen „Stille Nacht“! 208 Jahre nach der Uraufführung des Weihnachtsliedes ist es in Oberndorf alles andere als still. Zumindest nicht im Umfeld der Haltestelle Oberndorf/Laufen, wo die Eisenbahnkreuzung neu gesichert werden soll. Und hier beginnt die Glocken-Posse.
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