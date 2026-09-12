Gebimmel treibt „Stille Nacht“-Ort in den Wahnsinn

Von wegen „Stille Nacht“! 208 Jahre nach der Uraufführung des Weihnachtsliedes ist es in Oberndorf alles andere als still. Zumindest nicht im Umfeld der Haltestelle Oberndorf/Laufen, wo die Eisenbahnkreuzung neu gesichert werden soll. Und hier beginnt die Glocken-Posse.