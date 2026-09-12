Schulbeginn: Wenn der Kopf einfach nicht mehr will

Am Montag beginnt für Kärntens Schüler wieder „der Ernst des Lebens“: Früh aufstehen, lange Schultage, Hausaufgaben und Lernen fordern nicht nur Zeit, sondern auch Konzentration. Doch wenn Kinder abschweifen, unruhig werden oder bei den Hausaufgaben schnell die Geduld verlieren, steckt dahinter nicht automatisch fehlende Disziplin.