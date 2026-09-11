„Möchte mich noch einmal bei der WM beweisen“

Rennen in Argentininen hätte alle Kosten gesprengt

Dass seine WM-Premiere in diesem Jahr erst im September stattfindet, hat mehrere Gründe: „Wenn ich die WM gefahren wäre, hätte ich die Europameisterschaft nicht fahren dürfen.“ Außerdem musste der KFZ-Mechaniker-Lehrling im Mai, als die WM startete, in die Berufsschule. Und in diesem Jahr stand auch ein Rennen in Argentinien auf dem Programm. „Das sprengt alle Kosten“, weiß der Schwarzacher. So beschränkte er sich auf tschechische und italienische Staatsmeisterschaften.