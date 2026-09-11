Verdächtige nach Delikten in Liechtenstein gefasst

Zwei Verdächtige sollen in Liechtenstein zwei Autos gestohlen und in eine Tankstelle eingebrochen sein. Nach der Tat mit Bargeld und einem Tresor wurden die beiden noch in Salzburg in einem gestohlenen Fahrzeug festgenommen.
Eine kriminelle Spur sollen zwei Verdächtige in der Nacht auf Montag durch Liechtenstein gezogen haben. Gegen 3 Uhr brachen sie laut Polizei in eine Garage ein, stahlen ein Auto samt Kennzeichen und fuhren damit zu einem weiteren Fahrzeugunternehmen. Dort stellten sie den Wagen ab und entwendeten einen anderen Pkw.
Mit diesem fuhren die mutmaßlichen Täter anschließend zu einer Tankstelle in Vaduz. Gegen 3.40 Uhr brachen sie dort ein und stahlen Bargeld sowie einen Kleintresor. Der Tresor wurde später aufgefunden.
Noch am selben Tag endete die Flucht in Österreich: Im Zuge der Fahndung wurden die beiden Verdächtigen in Salzburg in einem gestohlenen Fahrzeug angehalten und festgenommen. Die Liechtensteiner Polizei teilte die Festnahmen am Freitag mit.
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