Verdächtige nach Delikten in Liechtenstein gefasst

Eine kriminelle Spur sollen zwei Verdächtige in der Nacht auf Montag durch Liechtenstein gezogen haben. Gegen 3 Uhr brachen sie laut Polizei in eine Garage ein, stahlen ein Auto samt Kennzeichen und fuhren damit zu einem weiteren Fahrzeugunternehmen. Dort stellten sie den Wagen ab und entwendeten einen anderen Pkw.