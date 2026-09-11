Verliebt in Berlin? Die Liebe zu Graz war größer

Bleibt er oder geht er? Nach dem ersten Meistertitel der Klubgeschichte war längere Zeit nicht klar, ob Eishockey-Trainer Dan Lacroix nach dem Coup auch weiterhin den Graz99ers die Treue hält. Auch, weil angeblich die Eisbären Berlin kurzfristig dazwischenfunken wollten. Ausgerechnet jener Klub, auf den die Steirer in der Champions Hockey League treffen.
Als Anfang Mai auf einmal die deutsche „Bild“-Zeitung vermeldet hatte, dass Dan Lacroix ein Thema bei den Eisbären Berlin sein würde, war der Schock bei vielen 99ers-Fans groß. Verlässt der Meistermacher nach dem historischen Titel schon wieder die Grazer?
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