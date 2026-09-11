„Konstanz? Das kann man von uns schon erwarten!“

„Da müssen wir jetzt ansetzen. Das kann und muss man von uns schon erwarten können“, meinte Techniker Aaron Boold Volkert. Der unter dem neuen Übungsleiter dennoch einen frischen Wind verspürt. „Tomislav ist natürlich ein komplett anderer Trainer, als es Mario war. Die Veränderung wollten wir als Team aber auch. Einige Spieler, die zuvor weniger Einsätze hatten, haben die Chance ergriffen und mehr Leistung gezeigt. Es ist quasi bei null losgegangen“, sagte der Offensivspieler.