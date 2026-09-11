„Konstanz? Das kann man von uns schon erwarten!“

Der letztjährige Sensations-Aufsteiger Seekirchen durchlebt aktuell eine schwere Saison in der Regionalliga Nord. Die Flachgauer verloren vor wenigen Wochen Erfolgscoach Mario Lapkalo und suchen unter Neo-Cheftrainer Tomislav Jonjic noch nach der Topform. Auch Grödig und Saalfelden sind heute im Einsatz.
Richtig heiß gelaufen ist der Motor von Seekirchen in der Regionalliga noch nicht. Nach dem Rücktritt des jahrelangen Erfolgstrainer Mario Lapkalo Mitte August holten die Flachgauer in drei Ligapartien je einen Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden. Die Konstanz fehlt der Mannschaft von Neo-Cheftrainer Tomislav Jonjic noch.
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„Da müssen wir jetzt ansetzen. Das kann und muss man von uns schon erwarten können“, meinte Techniker Aaron Boold Volkert. Der unter dem neuen Übungsleiter dennoch einen frischen Wind verspürt. „Tomislav ist natürlich ein komplett anderer Trainer, als es Mario war. Die Veränderung wollten wir als Team aber auch. Einige Spieler, die zuvor weniger Einsätze hatten, haben die Chance ergriffen und mehr Leistung gezeigt. Es ist quasi bei null losgegangen“, sagte der Offensivspieler.
Für ihn und seine Kollegen geht es heute (19) daheim gegen Dietach um Zählbares. Für Volkert, der wie die Gegner aus Oberösterreich stammt, ein Wiedersehen mit einigen Ex-Kollegen. Denn mit Luka Valentic, Mario Reiter und Denis Berisha spielte der 24-Jährige bereits zusammen. „Das ist schon irgendwie witzig. Aber ich konzentriere mich auf unser Spiel. Wir haben es mit einem sehr guten Gegner zu tun“, bleibt er fokussiert.
Grödig erwartet schwere Partie
Auch Grödig und Saalfelden sind im Einsatz. Die Flachgauer gastieren in Bad Schallerbach. „Diese Mannschaft kann wirklich alles. Wir sind gewarnt“, schilderte Grödigs Cheftrainer Arsim Deliu. Schlusslicht Pinzgau muss nach Gurten.
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