Salzburg-Trainer Danny Röhl: „So ist der Fußball“

Mario Despotovic (Ried-Trainer): „Mein erster Gedanke war, dass es eine super Reaktion nach dem 0:1 war, da kann man schon stolz sein, wie schnell wir uns wieder nach vorne orientiert haben. Ich habe mich auch sehr für Philipp Pomer gefreut. Alles in allem war es ein verdienter Punkt. In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut verteidigt, in der zweiten Halbzeit sind wir dann auch in unser Ballbesitzspiel besser reingekommen. Das 1:1 ist ein guter Schritt für uns. Beim Thema Stabilität können wir darauf aufbauen, auch weil man sieht, dass die Mannschaft in der Lage ist, über einen längeren Zeitpunkt gut zu verteidigen. Das gibt Selbstvertrauen.“