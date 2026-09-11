Raserin doppelt so schnell in 50er-Zone geblitzt

Ordentlich aufs Gaspedal drückte eine junge Raserin an der Innsbrucker Bundesstraße in Salzburg: Sie wurde in einer 50er-Zone mehr als doppelt so schnell geblitzt. Seinen Schein abgeben musste auch ein Alkolenker im Gasteinertal.
Die 24-Jährige bretterte am späten Donnerstagabend viel zu schnell dahin und geriet mit 101 km/h in die Radarfalle. Die Rumänin, die in Oberösterreich lebt, musste ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Eine Anzeige folgt noch.
Ebenso ertappt wurde ein Alkolenker (48) im Gasteinertal. Der Mann saß mit 1,76 Promille Alkohol im Blut am Steuer. Er durfte nicht mehr weiterfahren und wird angezeigt.
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