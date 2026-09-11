„Sturm gewinnt! Wir haben die bessere Mannschaft“

Applaus, Applaus! Den gab es Mittwochvormittag für Belmin Beganovic beim Training von den Teamkollegen. Der Stürmer feierte nämlich seinen 22. Geburtstag. Ein nachträgliches Geschenk will er sich mit Sturm am Sonntag machen – ein Sieg gegen den LASK soll her. Es wäre der erste Dreier gegen die Oberösterreicher seit dem 2:0 in Linz am 1. August des Vorjahres. Doch während beim Gegner die Mannschaft seit damals praktisch unverändert ist, gab es bei den Schwarzen inzwischen einen großen Umbruch. Acht Mann aus der damaligen Startelf sind nicht mehr beim Klub.