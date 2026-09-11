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Ex-Linzer vor LASK-Hit

„Sturm gewinnt! Wir haben die bessere Mannschaft“

Fußball National
11.09.2026 19:30
Gegen Rapid jubelte Belmin Beganovic über seinen ersten Ligatreffer. Sonntag möchte er gegen den ...
Gegen Rapid jubelte Belmin Beganovic über seinen ersten Ligatreffer. Sonntag möchte er gegen den LASK feiern.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Sturm gegen LASK – Vizemeister gegen Meister! Der große Schlager in der Bundesliga steigt Sonntag (17) in Liebenau. Rund 15.000 Karten sind schon verkauft, ein ausverkauftes Haus ist quasi fix. Warum ein Sturm-Duo besonders auf das Duell gegen die Kühbauer-Truppe brennt und was Trainer Fabio Ingolitsch sehen will. 

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Applaus, Applaus! Den gab es Mittwochvormittag für Belmin Beganovic beim Training von den Teamkollegen. Der Stürmer feierte nämlich seinen 22. Geburtstag. Ein nachträgliches Geschenk will er sich mit Sturm am Sonntag machen – ein Sieg gegen den LASK soll her. Es wäre der erste Dreier gegen die Oberösterreicher seit dem 2:0 in Linz am 1. August des Vorjahres. Doch während beim Gegner die Mannschaft seit damals praktisch unverändert ist, gab es bei den Schwarzen inzwischen einen großen Umbruch. Acht Mann aus der damaligen Startelf sind nicht mehr beim Klub.

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