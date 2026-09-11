Rivale Sturm dient dem LASK durchaus als Vorbild

Nach dem Königsklassen-Debüt des LASK in Athen folgt nun wieder die Liga-Pflicht. Am Sonntag trifft der Doublesieger dabei auf Vizemeister Sturm Graz, der in gewisser Hinsicht auch gar als Vorbild dient. Vor zwei Jahren meisterten die Blackies den Switch von Champions League zu Liga zumeist perfekt.
Nach der ersten, aber ob des 0:1 gegen AEK Athen ungekrönten, Kür in der Königsklasse wartet ab Sonntag für den LASK wieder die Liga-Pflicht. Die sich auch einige der kommenden Gegner in der Champions League herbeisehnen, gab’s in der ersten Runde doch teils eindeutige Pleiten.
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