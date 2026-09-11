Pühringer: „Harte Kante gegen politischen Islam“

„Krone“: Frau Stadträtin, wie heiß war es in Ihrer Wohnung diesen Sommer?

Judith Pühringer: Bei mir war es vergleichsweise angenehm, weil ich gute Außenjalousien habe und wir in einen Neubau gezogen sind, der gut isoliert ist. Aber ich weiß, dass viele Menschen in Wien unter der Hitze enorm gelitten haben. Und wir haben eine Stadtregierung gesehen, die sehr planlos war.