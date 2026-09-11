„Für Altach gibt es keine leichten Gegner!“

Am Samstag (17) stehen sich beim Duell zwischen dem SCR Altach und dem GAK jene beiden Teams gegenüber, die in dieser Bundesligasaison mit Toren besonders gegeizt haben. Trafen die Vorarlberger bislang zumindest viermal, netzten die Steirer nur zweimal. Dennoch liegen in die Rheindörfler in der Tabellen hinter den Grazern. Doch das soll sich nun ändern.
Seit Freitag ist Altachs Trainer Ognjen Zaric genauso lange in Amt und Würden, wie es Werner Grabherr einst in der Saison 2018/19 als Chefcoach war. Der Riefensberger hatte die Rheindörfler zudem noch weitere sechs Partien im Herbst 2016 gecoacht, nachdem Damir Canadi die Rheindörfler in Richtung Hütteldorf verlassen hatte.
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