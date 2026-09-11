Tüftler tourt mit Radl-Wohnwagen durchs Land

192 Kilometer bis zum Bauleitertreffen

Die „Krone“ hat den findigen Tüftler in Hallein getroffen. Er war an diesem Tag gerade von Gmunden nach Golling unterwegs. Wobei die Tennengauer Gemeinde nur eine Zwischenstation war, wie der 65-Jährige erzählt: „Das ist meine erste Ausfahrt mit dem Wohnwagen. Es ist nur ein Test. Mein Ziel ist Uttendorf, dort fahr’ ich zum Treffen von ehemaligen ÖBB-Bauleitern.“ 192 Kilometer sind das. Und keine einfachen, wie er schildert: „Also durch das Wiestal, das war schon zach. Da hätte ich außen herumfahren sollen. Aber sonst geht es soweit.“