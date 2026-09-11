Geldbuße gegen Salzburger Messezentrum verhängt

Die RX Salzburg war übernommen worden, um den drohenden Rückzug des Messeveranstalters abzuwenden und den Fortbestand großer Salzburger Messen wie „Alles für den Gast“, „Hohe Jagd und Fischerei“, „AutoZum“ sowie „Bauen und Wohnen“ zu sichern. Das Messezentrum Salzburg gehört zu je 39,3 Prozent der Stadt und dem Land Salzburg sowie zu 21,4 Prozent der Wirtschaftskammer Salzburg.