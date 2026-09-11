Tabula rasa! Auf VSV wartet Tag der Abrechnung

Krisenstimmung in Villach! Am Samstag wird der Klub detailliert unter die Lupe genommen. Dazu hat die Suche nach einem neuen Geschäftsführer oberste Priorität. In der VSV-Kabine entlud sich der Ärger über Ex-Chef Martin Winkler, die Spieler wollten ihn zur Rede stellen. In der Zwischenzeit zeichnet die Liga ein mögliches Szenario vor.