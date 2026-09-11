Tabula rasa! Auf VSV wartet Tag der Abrechnung

Krisenstimmung in Villach! Am Samstag wird der Klub detailliert unter die Lupe genommen. Dazu hat die Suche nach einem neuen Geschäftsführer oberste Priorität. In der VSV-Kabine entlud sich der Ärger über Ex-Chef Martin Winkler, die Spieler wollten ihn zur Rede stellen. In der Zwischenzeit zeichnet die Liga ein mögliches Szenario vor.
Alte Rechnungen warten darauf, beglichen zu werden! Der VSV steht kurz vor dem Saisonstart in der ICE-Liga vor einem Scherbenhaufen, der jetzt in wenigen Stunden mühsam rekonstruiert und gekittet werden soll.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.