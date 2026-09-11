Lärchbergtunnel ab Sonntag komplett gesperrt

Die Kosten liegen bei rund 2,5 Millionen Euro. In Lofer wird wegen der Sperre mehr Verkehr im Ort erwartet. Die Gemeinde setzt daher zum Schulstart auf Schülerlotsen und Verbesserungen bei Schutzwegen. In der letzten Sperrwoche sind ein Brandversuch und eine Übung mit Einsatzkräften geplant.