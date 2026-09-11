Lärchbergtunnel ab Sonntag komplett gesperrt

Der Lärchbergtunnel zwischen Salzburg und Tirol wird von 14. September bis 4. Dezember gesperrt. Das Land investiert rund 2,5 Millionen Euro in Sicherheitstechnik, Beleuchtung, Videoüberwachung, Beschichtung und neue Feuerlöschnischen.
Der Lärchbergtunnel wird ab Sonntag für etwas mehr als zweieinhalb Monate komplett gesperrt. Bis 4. Dezember saniert das Land Salzburg die wichtige Verbindung zwischen Salzburg und Tirol. Erneuert werden Sicherheitseinrichtungen, Tunnelbeleuchtung und Videoüberwachung, außerdem wird die Tunnelbeschichtung aufgefrischt. In den Pannenbuchten entstehen neue Feuerlöschnischen.
Die Kosten liegen bei rund 2,5 Millionen Euro. In Lofer wird wegen der Sperre mehr Verkehr im Ort erwartet. Die Gemeinde setzt daher zum Schulstart auf Schülerlotsen und Verbesserungen bei Schutzwegen. In der letzten Sperrwoche sind ein Brandversuch und eine Übung mit Einsatzkräften geplant.
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