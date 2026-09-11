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Gewinn entfachte die alte Liebe zum FC Bayern neu

Fußball International
11.09.2026 18:30
Philipp (li.) und Manuel beim 5:0 der Bayern über Bodö.
Philipp (li.) und Manuel beim 5:0 der Bayern über Bodö.(Bild: zVg)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Die „Krone“ lud zwei Glückliche zum Spiel des FC Bayern in der Champions League gegen Bodö/Glimt ein. Dort gab‘s bei Philipp und Manuel große Augen – dank exklusiver Tour in den Sky-Studios 5:0-Gala!

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Bei den ersten Treffen als Jugendlicher vor Ort wusste er bereits: Es ist die wahre Liebe! Trotz Fernbeziehung. Doch dann kam die Pandemie, der Kontakt zu seinen Bayern riss ab. Bis knapp fünf Jahre später ein Anruf der „Krone“ alles veränderte...

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