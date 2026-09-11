5:1! Puch wahrte weiße Auswärtsweste in Berndorf

Ein Abseits, das keines war

Eine strittige Situation nach der Pause, in der die Tennengauer schlussendlich auf 5:1 davon zogen, ließ die Wogen hochgehen. Beim Stand von 1:2 (Petscharnig hatte einen weiteren Querpass verwertet) stellte sich nach einem Pass in die Tiefe die Frage nach aktivem oder passivem Abseits. Puchs Grasegger traf, das Tor zählte (73.). „Das war der Gamechanger für uns, ein klares Abseits“, befand Berndorf-Sportchef Werner Baier. Aslan entgegnete: „Wäre unser Spieler noch ein, zwei Schritte auf den Ball zugelaufen, hätte ich ihn auch Abseits gesehen. So hat das aber gepasst, weil er ihn durchgelassen hat.“ Nach zwei weiteren Sorda-Toren war die Messe gelesen.