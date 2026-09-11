Maxglaner Hauptstraße wird wieder zur Flaniermeile

Am Samstag, 19. September, findet in Maxglan wieder der autofreie Tag statt. Die Maxglaner Hauptstraße wird für den Verkehr gesperrt und bietet Raum für Information, Mobilität, Kinderprogramm, Musik, Vereine und regionale Angebote.
Die Maxglaner Hauptstraße wird am Samstag, 19. September, wieder autofrei. Von 10.00 bis 20.00 Uhr gibt es ein Programm mit Musik, regionalen Angeboten, Vereinen und Kinderaktionen. Die Straße ist von 7.00 bis 23.00 Uhr gesperrt.
Auch die Stadt Salzburg informiert vor Ort über aktuelle und geplante Verkehrsänderungen, Buslinien und Mobilitätsthemen. Besucher können das neue S-bike-Angebot kennenlernen und ausprobieren.
Die „Rallye barrierefrei“ zeigt mit Dunkelbrille, Blindenstock oder Rollstuhl, wie alltägliche Wege für Menschen mit Einschränkungen wirken. Der autofreie Tag soll zeigen, wie Straßenraum anders genutzt werden kann: zum Gehen, Verweilen, Spielen und Begegnen.
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