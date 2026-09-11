Leclerc nach Hamilton-Wut: „Bin zu weit gegangen!“

Späte Einsicht bei Ferrari-Star Charles Leclerc: Nach seinem Manöver in Monza hat sich der Monegasse nun bei seinem Teamkollegen Lewis Hamilton entschuldigt.
Was war passiert? Bereits in der ersten Schikane war Lewis Hamilton am Sonntag mit Teamkollege Charles Leclerc aneinandergeraten. Leclerc drängte den Rekordchampion neben die Strecke, der Engländer fiel zwischenzeitlich auf Rang zehn zurück.
„Wir sind zu weit gegangen“, meinte Leclerc nach dem Rennen. Das sah Hamilton ganz anders – und war richtig sauer: „Ich war in Kurve zwei vorne. Am Scheitelpunkt war ich weiter vorne. Ein ‘Wir‘ gibt es da nicht.“
Jetzt gab’s die Entschuldigung von Leclerc. „Ich bin zu weit gegangen“, gesteht er. „Wir haben die Situation geklärt!“
Debakel in Monza
Die Scuderia erlebte am Ende in Monza ein Debakel, Leclerc schied durch einen Unfall aus, Hamilton kam nicht über Platz sechs hinaus. Am Wochenende soll es in Madrid wieder besser und versöhnlicher ablaufen …
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