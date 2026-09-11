„Hall of Ball“ katapultiert Graz an Europas Spitze

„Der Bedarf für dieses Projekt war ebenso groß“, sagt Betreiber Martin Reiner. „Nicht nur in Übergangszeiten, sondern ganzjährig haben wir das Thema, wohin man mit Kindern oder Nachwuchsteams zum Training gehen soll.“ Neben mehreren Anbietern von Indoor-Fußballarenen im Grazer Raum „erschlägt“ einen die Hall of Ball aber alleine schon ob ihrer Größe.