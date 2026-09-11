Österreichischer Geisel im Niger winkt Freiheit

Sohn kämpfte um Freilassung

Ihr Sohn hatte immer wieder öffentlich auf das Schicksal seiner Mutter aufmerksam gemacht und mehr politischen und diplomatischen Einsatz gefordert: „Nach all dieser Zeit ist es ein unglaublich emotionaler Moment für uns. Gleichzeitig wissen wir, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Die Situation im Sahel ist äußerst komplex und sensibel, und gerade in dieser Phase braucht es noch etwas Geduld und Ruhe. Wir hoffen jetzt einfach von ganzem Herzen, dass alles gut zu Ende gebracht werden kann und wir unsere Mutter möglichst bald wieder in die Arme schließen dürfen.“