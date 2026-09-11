Mädchen belästigt
Kanadas Polizei fahndet nach Mann in Katzenkostüm
Nach einem kuriosen Verdächtigen fahndet derzeit die Polizei von Kanada: Diese sucht eine Person, die ein Katzenkostüm trägt. Das sei zwar nicht strafbar, anderen Menschen damit in Angst und Schrecken zu versetzen, jedoch schon.
Die Exekutive in der westkanadischen Provinz British Columbia veröffentlichte das kuriose Fahndungsfoto. Der Verdächtige habe eine Jugendliche verfolgt und ihr Angst eingejagt.
Das Mädchen habe sich nach Hause retten können. Die Ermittler versuchen nun, die kostümierte Person zu identifizieren. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Abend des 24. August.
Kostüm stammt aus Kinderbuch
Die Polizei sucht unter anderem nach Aufnahmen von Überwachungskameras. Die Person sei als die Figur aus dem Kinderbuch „Der Kater mit Hut“ des US-Autors Theodor „Dr. Seuss Geisel“ verkleidet gewesen.
Das Tragen eines Kostüms sei an sich keine Straftat, hieß es von der Polizei. Wer aber einen anderen Menschen verfolge und dadurch begründete Angst um dessen Sicherheit auslöse, könne sich je nach Umständen etwa wegen Belästigung strafbar machen.
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