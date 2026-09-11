„Ethnische Säuberungen“: AfD zeigt Merz an

AfD: „Haltlose und widerwärtige Äußerungen“

In einem X-Posting der blauen Bundestagsfraktion heißt es unter anderem: „Friedrich Merz hat mit seiner Rede mal wieder eine Grenze überschritten, diesmal jedoch strafrechtlich relevant. Seine haltlosen und widerwärtigen Äußerungen (...) sind vollkommen inakzeptabel und auch justiziabel.“ Die Unterstellung, die AfD-Fraktion – die fest auf dem Boden des Grundgesetzes steht – setze sich für ethnische Säuberungen, also in letzter Konsequenz für Vertreibungen und Morde, ein, ist so eindeutig, dass hier die Justiz tätig werden muss.“