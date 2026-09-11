Sängerrunde Kelag-Villach: 80 Jahre voller Energie

Erst steht aber am kommenden Freitag das Jubiläumskonzert an, das seit Wochen ausverkauft ist. „Wir haben besondere Stücke einstudiert, haben Gitarren- und Rhythmusbegleitung“, verspricht Gradischnig besonderen Musikgenuss. Und seine eigene Zukunft? „Ich werde weiter singen, bis ich umfalle!“

Wer Interesse hat, beim Chor mitzumachen kann sich über werner.gradischnig@yahoo.de oder 0676/5992019 melden.