Sängerrunde Kelag-Villach: 80 Jahre voller Energie

Heuer feiert die Sängerrunde der Kelag Villach ihren 80. Geburtstag. Das wird mit einem ausverkauften Jubiläumskonzert gebührend gefeiert, aber die Nachwuchssuche läuft.
„Begonnen hat alles mit singfreudigen Mitarbeitern der Wasser-, Gas- und E-Werke der Stadt Villach“, erzählt Werner Gradischnig, Chorleiter der Sängerrunde der Kelag Villach. „Damals hatte der Chor noch 16 aktive Mitglieder.“ Heutzutage ist die Sängerrunde zu acht als Doppelquartett unterwegs.
Ob bei Eröffnungen von neuen Kelag-Kraftwerken, wie unlängst in Hüttenberg, oder auf den Kärntner Bühnen – mit klassischen Kärntner Liedern, aber auch moderneren Kompositionen begeistert das Doppelquartett. Dieses leitet Werner Gradischnig seit mittlerweile 40 Jahren. „Ich habe damals kurz vor dem 40-Jahre-Jubiläum die Aufgabe von Stefan Gerdej, dem begnadeten Liedkomponisten, übernommen“, erinnert er sich. „Jetzt kümmere ich mich aber auch um meine eigene Nachfolge.“
Vierfache Besetzung als Ziel für die Sängerrunde
„Wir haben zwei junge Mitglieder, die eben die Chorleiter-Ausbildung absolviert haben“, freut sich Gradischnig, doch die Nachwuchsarbeit erweise sich schwierig. „Die Jugend beschäftigt sich lieber mit anderen Dingen als der Musik.“
Im Idealfall würde sich Gradischnig eine zwölfköpfige Besetzung wünschen. „Dann hätten wir pro Stimmlage vier Mitglieder, das eröffnet neue Möglichkeiten“, erklärt der Chorleiter. „Das wäre das Zuckerl, wenn wir zwei bis drei Sänger dazubekommen.“
Jeder ist willkommen
Auch wenn es die Sängerrunde der Kelag Villach ist, muss man aber nicht gleich die Ausbildung zum Elektrotechniker machen. „Gesangstalent gehört ja nicht zu den Anforderungen bei der Kelag“, lacht Gradischnig. „Bei uns ist jeder willkommen.“
Erst steht aber am kommenden Freitag das Jubiläumskonzert an, das seit Wochen ausverkauft ist. „Wir haben besondere Stücke einstudiert, haben Gitarren- und Rhythmusbegleitung“, verspricht Gradischnig besonderen Musikgenuss. Und seine eigene Zukunft? „Ich werde weiter singen, bis ich umfalle!“
Wer Interesse hat, beim Chor mitzumachen kann sich über werner.gradischnig@yahoo.de oder 0676/5992019 melden.
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