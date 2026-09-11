ÖFB-Cup: Termine für Achtelfinal-Partien fixiert

Nach der Auslosung der Paarungen für das Achtelfinale im UNIQA ÖFB Cup wurden auch die genauen Spieltermine und die TV-Übertragungen festgelegt.
Die Runde wird am Dienstag, 27. Oktober mit vier Begegnungen eröffnet. Um 18:00 Uhr treffen der FK Austria Wien und TSV Egger Glas Hartberg sowie der First Vienna FC 1894 und der SK Rapid im Rahmen einer Konferenz LIVE in ORF 1 aufeinander. Um 18:30 Uhr gastiert der RZ Pellets Wolfsberger AC beim FC Hertha Wels, um 19:00 Uhr der SCR Altach beim GAK 1902 (beide Spiele LIVE auf ÖFB TV).
OÖ-Derby am Mittwochabend
Am Mittwoch 28. Oktober folgen drei weitere Duelle. FC Wacker Innsbruck vs. WSG Tirol und SC Schwarz-Weiß Bregenz vs. FC Red Bull Salzburg sind ab 18:00 Uhr in einer Konferenzschaltung LIVE in ORF 1 zu sehen. Das Oberösterreich-Derby zwischen dem LASK und der SV Oberbank Ried 1912 beginnt um 20:30 Uhr und ist LIVE auf Puls 4 zu sehen.
Abgeschlossen wird das Achtelfinale am Donnerstag, 29. Oktober mit dem Aufeinandertreffen des SC Austria Lustenau und des SK Puntigamer Sturm Graz um 18:00 Uhr. ORF 1 überträgt die Partie LIVE.
Alle Achtelfinal-Spiele des UNIQA ÖFB Cup im Überblick:
FK Austria Wien vs. TSV Egger Glas Hartberg (LIVE in ORF 1/Konferenz)
Dienstag, 27. Oktober 2026, 18:00 Uhr
First Vienna FC 1894 vs. SK Rapid (LIVE in ORF 1/Konferenz)
Dienstag, 27. Oktober 2026, 18:00 Uhr
FC Hertha Wels vs. RZ Pellets Wolfsberger AC (LIVE auf ÖFB TV)
Dienstag, 27. Oktober 2026, 18:30 Uhr
GAK 1902 vs. SCR Altach (LIVE auf ÖFB TV)
Dienstag, 27. Oktober 2026, 19:00 Uhr
FC Wacker Innsbruck vs. WSG Tirol (LIVE in ORF 1/Konferenz)
Mittwoch, 28. Oktober 2026, 18:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß Bregenz vs. FC Red Bull Salzburg (LIVE in ORF 1/Konferenz)
Mittwoch, 28. Oktober 2026, 18:00 Uhr
LASK vs. SV Oberbank Ried 1912 (LIVE auf Puls 4)
Mittwoch, 28. Oktober 2026, 20:30 Uhr
SC Austria Lustenau vs. SK Puntigamer Sturm Graz (LIVE in ORF 1)
Donnerstag, 29. Oktober 2026, 18:00 Uhr
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.