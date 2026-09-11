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ÖFB-Cup: Termine für Achtelfinal-Partien fixiert

ÖFB Cup
11.09.2026 11:17
Wer darf am Ende den ÖFB-Cup-Pokal in die Höhe stemmen?
Wer darf am Ende den ÖFB-Cup-Pokal in die Höhe stemmen?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach der Auslosung der Paarungen für das Achtelfinale im UNIQA ÖFB Cup wurden auch die genauen Spieltermine und die TV-Übertragungen festgelegt.

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Die Runde wird am Dienstag, 27. Oktober mit vier Begegnungen eröffnet. Um 18:00 Uhr treffen der FK Austria Wien und TSV Egger Glas Hartberg sowie der First Vienna FC 1894 und der SK Rapid im Rahmen einer Konferenz LIVE in ORF 1 aufeinander. Um 18:30 Uhr gastiert der RZ Pellets Wolfsberger AC beim FC Hertha Wels, um 19:00 Uhr der SCR Altach beim GAK 1902 (beide Spiele LIVE auf ÖFB TV).

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Rapid ist im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen die Vienna gefordert.
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OÖ-Derby am Mittwochabend
Am Mittwoch 28. Oktober folgen drei weitere Duelle. FC Wacker Innsbruck vs. WSG Tirol und SC Schwarz-Weiß Bregenz vs. FC Red Bull Salzburg sind ab 18:00 Uhr in einer Konferenzschaltung LIVE in ORF 1 zu sehen. Das Oberösterreich-Derby zwischen dem LASK und der SV Oberbank Ried 1912 beginnt um 20:30 Uhr und ist LIVE auf Puls 4 zu sehen.

Abgeschlossen wird das Achtelfinale am Donnerstag, 29. Oktober mit dem Aufeinandertreffen des SC Austria Lustenau und des SK Puntigamer Sturm Graz um 18:00 Uhr. ORF 1 überträgt die Partie LIVE.

Alle Achtelfinal-Spiele des UNIQA ÖFB Cup im Überblick:

FK Austria Wien vs. TSV Egger Glas Hartberg (LIVE in ORF 1/Konferenz) 
Dienstag, 27. Oktober 2026, 18:00 Uhr

First Vienna FC 1894 vs. SK Rapid (LIVE in ORF 1/Konferenz) 
Dienstag, 27. Oktober 2026, 18:00 Uhr 

FC Hertha Wels vs. RZ Pellets Wolfsberger AC (LIVE auf ÖFB TV) 
Dienstag, 27. Oktober 2026, 18:30 Uhr 

GAK 1902 vs. SCR Altach (LIVE auf ÖFB TV) 
Dienstag, 27. Oktober 2026, 19:00 Uhr 

FC Wacker Innsbruck vs. WSG Tirol (LIVE in ORF 1/Konferenz) 
Mittwoch, 28. Oktober 2026, 18:00 Uhr 

SC Schwarz-Weiß Bregenz vs. FC Red Bull Salzburg (LIVE in ORF 1/Konferenz) 
Mittwoch, 28. Oktober 2026, 18:00 Uhr 

LASK vs. SV Oberbank Ried 1912 (LIVE auf Puls 4) 
Mittwoch, 28. Oktober 2026, 20:30 Uhr 

SC Austria Lustenau vs. SK Puntigamer Sturm Graz (LIVE in ORF 1) 
Donnerstag, 29. Oktober 2026, 18:00 Uhr

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