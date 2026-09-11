ÖFB-Cup: Termine für Achtelfinal-Partien fixiert

Die Runde wird am Dienstag, 27. Oktober mit vier Begegnungen eröffnet. Um 18:00 Uhr treffen der FK Austria Wien und TSV Egger Glas Hartberg sowie der First Vienna FC 1894 und der SK Rapid im Rahmen einer Konferenz LIVE in ORF 1 aufeinander. Um 18:30 Uhr gastiert der RZ Pellets Wolfsberger AC beim FC Hertha Wels, um 19:00 Uhr der SCR Altach beim GAK 1902 (beide Spiele LIVE auf ÖFB TV).