Missbrauchsverdacht beschäftigt nun Gemeinderat

Ermittlungen gegen einen Amtsträger der Stadt Traismauer (Niederösterreich) sorgen nun auch politisch für Streit. Die Opposition wollte den Fall im Gemeinderat behandeln, doch die SPÖ lehnte ab. Die beschuldigte Person weist sämtliche Vorwürfe zurück.
Ein seit Wochen laufendes Ermittlungsverfahren gegen einen Amtsträger der Stadt Traismauer im Bezirk St. Pölten beschäftigt nun auch die lokale Politik. ÖVP, FPÖ und die Liste FBT brachten in der jüngsten Sitzung gemeinsam einen Dringlichkeitsantrag ein.
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