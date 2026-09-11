Vermeintlicher Chirurg flog bei Geldübergabe auf

Immer wieder versuchen Betrüger, über das Internet das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen und sie schließlich um Geld zu bringen. Auch eine Frau aus dem Bezirk Völkermarkt tappte in eine solche Falle. Seit rund drei Monaten stand sie über soziale Medien und eine Messenger-App mit einem Mann in Kontakt, der sich als Chirurg ausgab.