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Wiener festgenommen

Vermeintlicher Chirurg flog bei Geldübergabe auf

Kärnten
11.09.2026 06:26
Immer wieder kommt es zu Betrugsfällen im Internet (Symbolbild).
Immer wieder kommt es zu Betrugsfällen im Internet (Symbolbild).(Bild: Canva.com)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein falscher Chirurg aus dem Jemen forderte Tausende Euro von einer Frau aus dem Bezirk Völkermarkt (Kärnten) – bei der geplanten Übergabe klickten für einen 31-jährigen Wiener die Handschellen. In Villach beobachteten zwei Lkw-Fahrer zwei Dieseldiebe auf frischer Tat – die beiden wurden vorläufig festgenommen.

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Immer wieder versuchen Betrüger, über das Internet das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen und sie schließlich um Geld zu bringen. Auch eine Frau aus dem Bezirk Völkermarkt tappte in eine solche Falle. Seit rund drei Monaten stand sie über soziale Medien und eine Messenger-App mit einem Mann in Kontakt, der sich als Chirurg ausgab.

Mit Beamten zur Geldübergabe
„Er solle im Jemen arbeiten. Um zu ihr nach Österreich zu kommen, müsse er sich dort freikaufen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Mit der Zeit erhöhte der Mann den Druck auf die Frau immer weiter. Schließlich wurde eine Übergabe von mehreren Tausend Euro vereinbart. Die Frau blieb misstrauisch und erstattete am 10. September Anzeige.

Am vereinbarten Treffpunkt, einem Bahnhof im Bezirk Völkermarkt, klickten am Donnerstagnachmittag schließlich die Handschellen. Polizeibeamte konnten dort einen 31-jährigen Mann aus Wien festnehmen. „Er zeigte sich sofort geständig und gab an, seit zumindest zwei Jahren mehrere derartige Taten als Bote für eine Tätergruppe begangen zu haben“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. Der 31-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert - die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen.

Dieselkraftstoff aus Lkw abgezapft
Bereits Anfang September erstatteten zwei Lkw-Fahrer Anzeige: Seit Juli soll mehrmals Dieseltreibstoff aus ihren abgestellten Fahrzeugen in Villach über Nacht aus den Tanks abgezapft worden sein.

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In der Nacht auf den 11. September konnten die beiden Lkw-Fahrer schließlich zwei Personen beobachten, wie sie sich den geparkten Fahrzeugen näherten. Sofort verständigten sie die Polizei. „Bei der anschließenden Intervention der Polizei konnten zwei Personen bei der Tat betreten werden. Diese flüchteten zu Fuß, konnten jedoch kurze Zeit später im Zuge einer Fahndung aufgefunden und vorläufig festgenommen werden“, so die Landespolizeidirektion Kärnten.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 17- und einen 20-Jährigen aus dem Bezirk Villach-Land. Sie gaben an, aus Geldnot die Treibstoffdiebstähle begangen zu haben, um den Diesel für ihre eigenen Fahrzeuge zu verwenden. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen.

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