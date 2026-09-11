Rauch: Passagiere mussten Notrutsche nutzen

Powerbank soll Brand ausgelöst haben

Nach ersten Erkenntnissen soll eine Powerbank die Rauchentwicklung und den beginnenden Brand ausgelöst haben. Das Gerät befand sich im Trolley eines Passagiers, der in der Gepäckablage über den Sitzen verstaut war. Der Zwischenfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Flugbetrieb in Malpensa. Starts und Landungen wurden vorübergehend eingestellt. Flugzeuge, die sich bereits im Anflug auf den Flughafen befanden, wurden teilweise zu anderen Flughäfen umgeleitet.