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Panik in Mailand

Rauch: Passagiere mussten Notrutsche nutzen

Ausland
11.09.2026 10:58
Symbolbild
Symbolbild(Bild: fotowunsch - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Einen großen Schreck haben Fluggäste vor dem Start auf dem Flughafen Mailand-Malpensa erleben müssen: In der Kabine gab es eine Rauchentwicklung, die Fluggäste mussten über die Notrutschen die easy-Jet-Maschine verlassen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

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Zu dem Zwischenfall war es am Donnerstagnachmittag bei einem Flug nach Prag gekommen. Das Flugzeug mit 146 Passagieren an Bord befand sich gerade beim Rollen, als sich in der Kabine Rauch entwickelte. Die Piloten erklärten daraufhin den Notfall und leiteten die Evakuierung ein. 

Hier ist die evakuierte Maschine zu sehen:

Powerbank soll Brand ausgelöst haben
Nach ersten Erkenntnissen soll eine Powerbank die Rauchentwicklung und den beginnenden Brand ausgelöst haben. Das Gerät befand sich im Trolley eines Passagiers, der in der Gepäckablage über den Sitzen verstaut war. Der Zwischenfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Flugbetrieb in Malpensa. Starts und Landungen wurden vorübergehend eingestellt. Flugzeuge, die sich bereits im Anflug auf den Flughafen befanden, wurden teilweise zu anderen Flughäfen umgeleitet.

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Der Flughafen war rund eine Stunde lang weitgehend lahmgelegt. Gegen 18:35 Uhr konnte eine der beiden Start- und Landebahnen wieder teilweise für den Betrieb freigegeben werden. Die zweite Bahn blieb zunächst geschlossen, um das betroffene Flugzeug zu entfernen und die notwendigen Sicherheitskontrollen sowie die Reinigung des Bereichs durchzuführen. Gegen 19:30 Uhr konnte der Flughafen seinen regulären Betrieb wieder vollständig aufnehmen.

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